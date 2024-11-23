Üye Girişi
Haberler

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Mağlup Etti

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Alperen Babacan'ın 63. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Varga sol kanattan topu sürerek ceza sahasına girdi. Varga'nın ortasında top Bajic'in uzağında kaldı ve defansta Oğuzhan uzaklaştırmayı başardı.

21. dakikada Efkan'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Bajic, kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Erhan top kornere çeldi.

43. dakikada Alperen sağ kanattan topu Amilton'a gönderdi ancak Schulz son anda topu taca atarak uzaklaştırdı.

54. dakikada sağ kanattan bindirme yapan Hayrullah, topu Rotariu'ya gönderdi ancak onun şutundan top üstten auta çıktı.

59. dakikada Efkan ve Rotariu arasındaki verkaçın ardından Rotariu'nun şutunda top direk dibinden dışarı gitti.

63. dakikada Buğra'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Alperen'in kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

90+3. dakikada Efkan'ın vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

Hakemler: Deniz Kayatepe, Azad İlhan, Mehmet Dura

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Oğuzhan Berber, Michal Nalepa (Samed Onur dk. 62), Oghenekaro Etebo, Amilton, Ensar Kemaloğlu (Buğra Çağıran dk. 62, Mete Kaan Demir dk. 72), Metehan Mimaroğlu (Fıratcan Üzüm dk. 84), Moussa Djitte (Sami Gökhan Altıparmak dk. 72)

Yedekler: Orkun Özdemir, Umut İslamoğlu, Aias Aosman, Umut İslamoğlu, Çağrı Fedai, Mustapha Yatabare

Teknik Direktör: Recep Karatepe

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Hayrullah Bilazer dk. 41), Osman Çelik, Mahmut Tekdemir, Nico Schulz, Ali Kaan Güneren (Riccardo Saponara dk. 71), Tolga Ciğerci, Dorin Rotariu (Stelios Kitsiou dk. 60), Efkan Bekiroğlu, Kevin Varga (Renaldo Cephas dk. 61), Rijad Bajic

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Diogo Alexis Coelho, Arda Ünyay, Cem Türkmen, Mesut Kesik, Sirozhiddin Astanakulov, Sirozhiddin Astanakulov

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Gol: Alperen Babacan (dk. 63) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Metehan Mimaroğlu, Ensar Kemaloğlu, Amilton, Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği), Nico Schulz (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı

 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

 Belediyelere bağlı kreşler kapanabilir

Belediyelere bir kötü haber daha! Kreşlerin kapanması an meselesi
Arka Sokaklar'daki 'tarikat' sahnesi izleyicileri ayaklandırdı

Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024 24 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bodrumspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bodrumspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bodrumspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodrumspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 24-25 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Esenyurt, Maltepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 24-25 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.