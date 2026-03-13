Gençlerbirliği Kulübünün 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk futbolunun önemli kulüplerinden Gençlerbirliği, 103. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da düzenlenen iftar programıyla kutladı. Etkinliğe kulüp yönetimi, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Türk futbolunun Cumhuriyet ile yaşıt kulübü Gençlerbirliği'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kırmızı-siyahlı camia, 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Etkinliğe Gençlerbirliği yönetimi ve kurulları, sportif direktör Ali Ekber Düzgün, teknik direktör Volkan Demirel, futbolcular, Ankara milletvekilleri, bürokratlar, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, kulüp personeli, taraftar grubu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Başkent ekibinin genel sekreteri Hakan Kaynar, yaptığı konuşmada, Ankara Sultanisi'nde (Atatürk Lisesi) okul takımına seçilmeyen öğrencilerin girişimleriyle 14 Mart 1923'te temelleri atılan Gençlerbirliği Kulübünün kuruluş hikayesini anlattı.

Kaynar, "Aslında bu hikayenin içinde ve dolayısıyla mayamızda isyan, tutku ve arkadaşlık var. Dolayısıyla Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'na girme şansına erişmiş her üyenin ve taraftarın, her zaman bu üç ilkeyi hatırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu güzel bahar akşamında, iftarda gelip bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Arda Çakmak'ın rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığını belirten Kaynar, "Kendisinin selamlarını, aynı zamanda özürlerini iletmekle görevlendirildim." dedi.

Kaynar, 51 yıldır Ankara'da yaşadığını belirterek, "Ankara'ya ait olmanın en güzel yollarından biri 'Gençlerbirlikli' olmak benim için. Ankara'nın denizi yok ama Gençlerbirliği var." diye konuştu.

İftarın ardından gerçekleştirilen kutlamalarda müzik dinletisi sunuldu. Gençlerbirliği Kulübünün 103. kuruluş yıl dönümü etkinliği, alkış ve tezahüratlarla sona erdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Son füze kriziyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama' İran'a mesajı net
Kargo gemisine binen tilki 5 bin 500 kilometre uzakta ortaya çıktı

Kargo gemisinde beklenmedik yolcu: 5 bin 500 km uzakta ortaya çıktı
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

Galatasaray'ın yıldızı için net konuştu: 60 milyona bile satmam
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
Kargo gemisine binen tilki 5 bin 500 kilometre uzakta ortaya çıktı

Kargo gemisinde beklenmedik yolcu: 5 bin 500 km uzakta ortaya çıktı
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı

1 dakika bile oynatmadığı yıldız ismi silip attı