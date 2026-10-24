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Gençlerbirliği, Konyaspor deplasmanında 6 maçlık 3 puan hasretini bitirmek istiyor

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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi, Konya deplasmanındaki 6 maçlık 3 puan hasretini sonlandırmaya çalışacak; son Süper Lig galibiyeti 19 Şubat 2006'da 3-0'lık skorla gelmişti.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Geçen hafta lider Galatasaray ile oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan Gençlerbirliği, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle "2'de 2" yaparak başlayan başkent ekibi, daha sonra oynadığı 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'a yenildi.

Alman teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği, Konya deplasmanında 6 maçlık 3 puan hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Konyaspor deplasmanında son galibiyet 2006'da

Gençlerbirliği, Konyaspor deplasmanındaki son Süper Lig galibiyetini 19 Şubat 2006'da 3-0'lık skorla elde etti.

Rakibiyle Konya'da oynadığı son 12 Süper Lig maçında 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan başkent ekibi, son olarak 2025-2026 sezonunun 27. haftasında rakibine 1-0 yenildi.

Kaynak: AA
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