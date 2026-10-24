Gençlerbirliği, Konyaspor deplasmanında 6 maçlık 3 puan hasretini bitirmek istiyor

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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Geçen hafta lider Galatasaray ile oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan Gençlerbirliği, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle "2'de 2" yaparak başlayan başkent ekibi, daha sonra oynadığı 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'a yenildi.

Alman teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki Gençlerbirliği, Konya deplasmanında 6 maçlık 3 puan hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Konyaspor deplasmanında son galibiyet 2006'da

Gençlerbirliği, Konyaspor deplasmanındaki son Süper Lig galibiyetini 19 Şubat 2006'da 3-0'lık skorla elde etti.

Rakibiyle Konya'da oynadığı son 12 Süper Lig maçında 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan başkent ekibi, son olarak 2025-2026 sezonunun 27. haftasında rakibine 1-0 yenildi.

Kaynak: AA