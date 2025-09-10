Haberler

Gençlerbirliği Kevin Csoboth'u Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İsviçre'nin FC St. Gallen 1879 takımında forma giyen Kevin Csoboth'u 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti. Macar futbolcu, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde 43 maça çıkarak 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Csoboth'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin FC St. Gallen 1879 takımında forma giyen oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Macaristan'ın Pecsi MFC altyapısında başlayan Csoboth, sırasıyla Benfica B, Fehervar, Szeged, Ujpest FC ve FC St. Gallen 1879 takımlarında görev yaptı.

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nin de yer aldığı tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Macar futbolcu, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kevin Csoboth, kariyerinde Macaristan Milli Takımı formasını da 19 maçta giydi.

