Gençlerbirliği, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Levent Şahin yönetiminde 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, yarı sahada taktik ağırlıklı çalışmayla son buldu.

Gençlerbirliği-Kayserispor karşılaşması, 1 Mart Pazar günü oynanacak.