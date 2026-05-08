Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin ile kümede kalma yolunda galibiyet arayacak.
Ligin 32. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan başkent ekibi, 28 puanla 16. sırada yer alıyor.
Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, sezonun bitimine 2 hafta kala yeniden Metin Diyadin ile anlaştı.
Gençlerbirliği, ikinci Diyadin dönemindeki ilk maçında Kasımpaşa'yı yenerek kümede kalma yolunda galibiyet arayacak.
Başkent ekibi, Diyadin'in bu sezonki ilk döneminde çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamıştı.