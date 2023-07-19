Gençlerbirliği Kampında Çift Antrenman

Kayseri'de kamp yapan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre RAMS Başakşehir'den kiralanan Çinli stoper Shaocong Wu da kampa katılarak takımla çalıştı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki günün ilk antrenmanı ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çabukluğa yönelik oyunla devam eden antrenmanda daha sonra pas çalışmasına geçildi. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde hücum ve savunmaya dayalı oyun oynadı.

Akşam antrenmanında saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçti. Taktik çalışmasıyla devam eden günün ikinci antrenmanı, şut çalışmasıyla son buldu.