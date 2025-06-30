Gençlerbirliği, Kaleci Gökhan Akkan'ı Transfer Etti

Gençlerbirliği, Kaleci Gökhan Akkan'ı Transfer Etti
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, altyapısından yetişen kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gökhan, Bodrum FK'dan transfer edildi ve başkent ekibinin yeni sezondaki ilk transferi oldu.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Gökhan, profesyonel kariyerine Sincan Belediyesi Ankaraspor'da adım attı. Kariyerini MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da sürdüren Gökhan, son olarak Bodrum FK'de oynadı.

A Milli Futbol Takımı'nın formasını bir kez giyen Gökhan, başkent ekibinin yeni sezondaki ilk transferi oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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