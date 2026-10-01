Gençlerbirliği ile Keçiörengücü, 3 Ekim'de 59. TSYD Ankara Kupası'nda karşılaşacak

Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak 59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın basın toplantısı, TSYD Ankara şubesinde gerçekleştirildi.

59. kez düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü, 3 Ekim saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde TSYD Ankara şubesinde gerçekleştirilen toplantıya, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve TSYD üyeleri katıldı.

Murat Tarhan: "Ankaralı sporseverleri maça bekliyoruz"

Uzun ve geleneksel turnuvaları yapmanın zor olduğunu belirten TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, "Ankaralı spor yazarları olarak TSYD genel merkezinin de katkılarıyla bu yıl 59.'sunu düzenleyeceğiz. Önemli destek verenler var. Başta Gençlerbirliği ve Keçiörengücü takımları olmak üzere önemli sponsorlarımız da oldu. Bildiğiniz gibi turnuvamız tek maç üzerinden oynanıyor. Uzatma yok, beraberlik durumunda penaltı atışlarına geçeceğiz. Ankaralı sporseverleri de maça bekliyoruz" diye konuştu.

Metin Diyadin: "Milli maç arasında önemli bir maç olacak"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise 59 turnuvanın 40'a yakınında saha içi ve dışında görev aldığını söyleyerek, "İnşallah bu turnuvayı sezon başlarında daha çok katılımlı bir organizasyon haline getirileceğini düşünüyorum. Keçiörengücü ile milli maç arasında hem maç eksiğini kapatmak hem de hazırlık anlamında önemli bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Osman Zeki Korkmaz: "Tarihi bir turnuvada yer almak çok kıymetli"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise turnuvada yer almanın kıymetli olduğunu kaydederek, "Gençlerbirliği gibi hem Ankara'nın hem Türk futbolunun önemli bir değeriyle bu turnuvayı oynayacak olmak ayrı bir heyecan. Bir diğer taraftan baktığım zaman kıymetli ağabeyim meslek büyüğüm, Ankara futbolunun Türk futboluna hediyesi Metin Diyadin ile rakip olarak oynamak aslında bu turnuvanın, bu maçın tarihi değerini daha anlamlı hale getiriyor. Bu anlamda burada olmak, bu organizasyonun içinde olmak hem milli maç arasında maç ritmini korumak için hem de böyle bir arada değerli, tarihi bir turnuvada yer alarak maçta yer alarak oynamak çok daha kıymetli" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı