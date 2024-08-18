Gençlerbirliği ile Boluspor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve sarı kartlar da yer aldı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Jefferson'un ceza sahasına ortasında arka direkte Posmac'ın kafayla indirdiği topla buluşan Berk, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
20. dakikada Yasin'in ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstünden auta gönderdi.
30. dakikada Mikail'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Çağlar topu kornere çeldi.
31. dakikada soldan Buğra'nın kullandığı köşe atışında top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
46. dakikada sağ kanattan Buğra'nın ortasında Metehan kafayla topu filelere yolladı. 1-1
Hakemler: Çağdaş Altay, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Zuzek dk. 72), Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Mikail Okyar, Etebo (Nalepa dk. 46), Buğra Çağıran, Amilton (Mete Kaan Demir dk. 81), Gökhan Altıparmak (Yatabare dk. 87), Metehan Mimaroğlu (Ensar Kemaloğlu dk. 72),
Yedekler: Orkun Özdemir, Samed Onur, Çağrı Fedai, Durmaz, Berat Can Sebat
Teknik Direktör: Recep Karatepe
Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen (Burak Asan dk. 46), Oulare, Posmac, Işık Arslan, İshak Karaoğul (Enes Alıç dk. 83), Jeferson (Estrela dk. 65), Oğuz Kaan Güçtekin, Avramovski (Hüsamettin Yener dk. 90+3), Vusal Iskandarlı (Babacar dk. 64), Berk Yıldız
Yedekler: Bartu Kulbilge, Onur Atasayar, Kerem Paykoç, Onur Ulaş, Tolunay Artuç
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Goller: Berk Yıldız (Boluspor dk. 7), Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği dk. 46)
Sarı kartlar: Mikail Okyar (Gençlerbirliği), Iskandarlı (Boluspor) - ANKARA