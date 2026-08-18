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Gençlerbirliği, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gençlerbirliği, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Gençlerbirliği, Fenerbahçe galibiyetinin ardından iki günlük iznin sonunda Göztepe deplasmanı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas ve top kapma çalışmalarının ardından minyatür kale maç ve MAS koşusu yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından iki gün izin yapan kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplandı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İsabetli pas organizasyonlarının ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde minyatür kale maç yaptı.

Fenerbahçe karşılaşmasında az süre alan oyuncular ise dar alanda çift kale maç oynadı.

Başkent ekibi, antrenmanın son bölümünde yapılan Maksimum Aerobik Hız (MAS) koşusuyla günü tamamladı.

Kaynak: AA
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