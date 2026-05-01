Gençlerbirliği'nden sponsor mağaza açılışı

Gençlerbirliği'nin sportif direktörü, teknik direktörü ve kaptanları, kulüp sponsoru Paulmark'ın 157. mağazasının açılışına katıldı. Kurdele kesimi milletvekilleri ve Volkan Demirel tarafından yapıldı.

Gençlerbirliği Kulübünün sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, teknik direktörü Volkan Demirel ile takım kaptanları Dimitrios Goutas ve Metehan Mimaroğlu, kulübün kıyafet sponsoru giyim firması Paulmark firmasını 157. şubesinin açılışına katıldı.

Keçiören ilçesinden gerçekleştirilen açılışta teknik direktör Volkan Demirel ile futbolcular, mağazanın önünde toplanan taraftarlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.

Kurdele kesimi TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel tarafından gerçekleştirildi.

Açılış, hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
