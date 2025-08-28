Gençlerbirliği Futbolcuları Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcuları Zan Zuzek ve Göktan Gürpüz, Fenerbahçe maçının zor olacağını ama takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesinde kırmızı-karalı futbolculardan Zan Zuzek ve Göktan Gürpüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zan Zuzek: "Umarım son 3 maçtan daha iyi bir performans ortaya koyarız"

Güçlü bir rakibe karşı taraftarlarının önünde güzel bir maç oynayacaklarını aktaran Zan Zuzek, "Bu maçın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım son 3 maçtan daha iyi bir performans ortaya koyarız ve iyi bir maç çıkarırız" diye konuştu.

Göktan Gürpüz: "İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz"

Fenerbahçe maçının zor olacağını bildiğini kaydeden Göktan Gürpüz ise hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Umarım sahada elimizden gelenin en iyisini yaparız" ifadelerini kullandı. - ANKARA