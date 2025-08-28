Gençlerbirliği Futbolcuları Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği Futbolcuları Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği'nin futbolcuları Zan Zuzek ve Göktan Gürpüz, Fenerbahçe ile oynayacakları maçı sabırsızlıkla beklediklerini ve iyi performans sergilemek için hazırlandıklarını açıkladı.

Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcuları Zan Zuzek ve Göktan Gürpüz, Fenerbahçe maçının zor olacağını ama takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesinde kırmızı-karalı futbolculardan Zan Zuzek ve Göktan Gürpüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zan Zuzek: "Umarım son 3 maçtan daha iyi bir performans ortaya koyarız"

Güçlü bir rakibe karşı taraftarlarının önünde güzel bir maç oynayacaklarını aktaran Zan Zuzek, "Bu maçın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım son 3 maçtan daha iyi bir performans ortaya koyarız ve iyi bir maç çıkarırız" diye konuştu.

Göktan Gürpüz: "İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz"

Fenerbahçe maçının zor olacağını bildiğini kaydeden Göktan Gürpüz ise hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Umarım sahada elimizden gelenin en iyisini yaparız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Büyük Çamlıca Camii'nde tartışma yaratan görüntü: Burada iki kişi öpüşüyor

Camide tepki çeken görüntü: Bakın öpüşüyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 gündür haber alınamayan çocuk bakın nerede bulundu: 800 lira biriktirmiş

4 gündür haber alınamayan çocuk bakın nerede bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.