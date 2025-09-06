Haberler

Gençlerbirliği, Franco Tongya'nın Transferini Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İtalya Serie B takımlarından US Salernitana 1919'da oynayan Franco Tongya ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Juventus altyapısından yetişmiş olup, kariyerinde çeşitli kulüplerde forma giymiştir.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Juventus altyapısında yetişip son olarak US Salernitana 1919 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Franco Tongya'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, transfer çalışmalarını devam ettiren kırmızı-siyahlı takımın son olarak İtalya Serie B takımlarından US Salernitana 1919'da oynayan 23 yaşındaki Franco Tongya ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Juventus altyapısında başlayan ve sırasıyla Marsilya B, Odense BK, AEK Larnaca ve US Salernitana 1919 takımında oynayan Franco Tongya, geçen sezon 30 maçta 3 gol attı.

İtalya milli takım alt yaş kategorilerinde 53 kez forma giyen Franco Tongya, 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.