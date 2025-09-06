Gençlerbirliği, Franco Tongya'nın Transferini Açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Juventus altyapısında yetişip son olarak US Salernitana 1919 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Franco Tongya'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, transfer çalışmalarını devam ettiren kırmızı-siyahlı takımın son olarak İtalya Serie B takımlarından US Salernitana 1919'da oynayan 23 yaşındaki Franco Tongya ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Juventus altyapısında başlayan ve sırasıyla Marsilya B, Odense BK, AEK Larnaca ve US Salernitana 1919 takımında oynayan Franco Tongya, geçen sezon 30 maçta 3 gol attı.

İtalya milli takım alt yaş kategorilerinde 53 kez forma giyen Franco Tongya, 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.