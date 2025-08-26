Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Başladı

Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Başladı
Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına Beştepe Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas organizasyonları ve çabukluk çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas organizasyonları ve çabukluk çalıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, minyatür kalelerden kurulu alandaki hedefli oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Tedavileri süren Etebo, Ensar Kemaloğlu, Popa ve Kyabou, takımdan ayrı çalıştı. Onyekuru ise yardımcı antrenör ve fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması, 31 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
