Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Başladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas organizasyonları ve çabukluk çalıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, minyatür kalelerden kurulu alandaki hedefli oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Tedavileri süren Etebo, Ensar Kemaloğlu, Popa ve Kyabou, takımdan ayrı çalıştı. Onyekuru ise yardımcı antrenör ve fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması, 31 Ağustos Pazar günü oynanacak.