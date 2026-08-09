Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, çeşitli top sürme ve pas organizasyonlarıyla devam etti.

Çift kale ve minyatür kalelerle dar alanda maç yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması, 15 Ağustos Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA