Gençlerbirliği Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlarda teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çeşitli çalışmalar yapıldı. Moussa Kyabou da antrenmanda yer aldı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, yarı sahada çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Başkent ekibinin çalışmasına tedavisi tamamlanarak iyileşme sürecine giren Moussa Kyabou da katıldı. Tedavileri devam eden Daniel Popa ve Ensar Kemaloğlu, kırmızı-siyahlıların antrenmanında yer almazken Peter Etebo ile Henry Onyekuru, takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanın bitiminde bir grup taraftar, takıma tatlı ikram ederek Fenerbahçe ile 31 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmada başarı diledi.

