Gençlerbirliği Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas organizasyonları çalıştı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.
Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması, 31 Ağustos Pazar günü oynanacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor