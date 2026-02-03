Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda "3'te 3" peşinde

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Türkiye Kupası'nda bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Gençlerbirliği, Eyüpspor'u da mağlup ederek grupta "3'te 3" yapmayı hedefliyor.

Kırmızı-siyahlılar, B Grubu'nda sahasında Sipay Bodrum FK'yi 3-2, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenmişti.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyet alan Eyüpspor'un ise 3 puanı bulunuyor.