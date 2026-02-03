Haberler

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda "3'te 3" peşinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak maçta, hedef 3'te 3 yapmak.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 3. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Türkiye Kupası'nda bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Gençlerbirliği, Eyüpspor'u da mağlup ederek grupta "3'te 3" yapmayı hedefliyor.

Kırmızı-siyahlılar, B Grubu'nda sahasında Sipay Bodrum FK'yi 3-2, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenmişti.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyet alan Eyüpspor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı