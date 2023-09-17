Gençlerbirliği Evinde Eyüpspor'a Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçta Mustapha Yatabare, Bruno ve Ahmed Kutucu'nun attığı gollerle Eyüpspor galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Amilton'un pasında ceza sahasında topla buluşan Mustapha Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içerisine kafayla gönderdiği pasta meşin yuvarlakla buluşan Bruno'nun çektiği şutta top filelere gitti. 1-1

24. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasına ortasında Ahmed Kutucu topu aldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmed, takımını öne geçiren golü attı. 1-2

67. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasına gönderdiği pasta Bruno, fileleri bir kez daha sarsmayı başardı. 1-3

90+4. dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Regattin'in şutu, üst direğe çarparak kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in kucağında kaldı.

Hakemler: Ali Yılmaz, Baran Eraslan, Suat Güz

Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Nzaba, Alperen Babacan, Wu (Kayode dk. 76), Yatabare (Rodrigues dk. 46) Enes Keskin (Rahman Buğra Çağıran dk. 76 (Ensar Kemaloğlu dk. 90+3)), Uğur Akdemir (Oltan Karakullukçu dk. 81), Yasin Güreller, Amilton, Muhammed Himmet Ertük, Mustapha Yatabare

Yedekler: Orkun Özdemir, Atalay Gökçe, Yiğit Efe Demir, Özgür Çek, Akabuze

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Eyüpspor: Berke Özer, Ribeiro (Melih Kabasakal dk. 63), Metehan Baltacı, Dos Santos, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 76), Taşkın İlter (Svit Seslar dk. 76), Ahmed Kutucu, Robin Yalçın, Regattin, Ampem (Mehmet Murat Uçar dk. 63), Bruno (Mustafa Pektemek dk. 90+1)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Babel, Uğur Demirok, Mete Kaan Demir, Bekir Yılmaz

Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş

Goller: Mustapha Yatabare (dk. 3) (Gençlerbirliği), Bruno (dk. 13 ve 67), Ahmed Kutucu (dk. 24) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Amilton (Gençlerbirliği), Metehan Baltacı, Robin Yalçın, Berke Özer, Melih Kabasakal (Eyüpspor) - ANKARA