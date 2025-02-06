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Gençlerbirliği, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gençlerbirliği, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çeşitli çalışmalar yapıldı. Takım, son 5 maçında 13 puan toplayarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmana oyuncular, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, pilates topuyla oynanan çabukluğa dayalı oyunun ardından 5'e 2 top kapma çalışmasına geçti. Antrenman, taktik çalışma ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavileri devam eden Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran ve Abdullah Şahindere maç kadrosunda yer almadı.

Eryaman Stadı'nda oynanacak haftanın açılış maçı saat 20.00'de başlayacak.

Son 5 maçta 13 puan toplayan ve kalesinde gol görmeyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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