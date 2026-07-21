Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takım, kuvvet, dar alan oyunları ve taktik çalışmalarının yanı sıra hazırlık maçları için organizasyonlar üzerinde duruyor. Kamp 25 Temmuz'a kadar sürecek.
SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona hazırlanıyor.
Kırmızı-siyahlılar, günün antrenmanında kuvvet, dar alan oyunları ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda, kamp süresince oynanacak hazırlık maçlarına yönelik taktik organizasyonlar üzerinde de duruldu.
Gençlerbirliği, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki yeni sezon hazırlıklarını 25 Temmuz'a kadar sürdürecek.