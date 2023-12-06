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Gençlerbirliği Bornova 1877 Sportif'i mağlup ederek bir üst tura çıktı

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Gençlerbirliği, sahasında Bornova 1877 Sportif'i 4-1'lik skorla yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Gençlerbirliği, sahasında Bornova 1877 Sportif'i 4-1'lik skorla yenerek bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Lütfullah Aslan, Harun Reşit Güngör, İsmail Ertunç

Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Wu, Arda Çağan Çelik (Mert Tekin dk. 14), Muhammed Himmet Ertürk, Tiago, Ensar Kemaloğlu (Enes Keskin dk. 46), Erdal Öztürk, Amilton (Nzaba dk. 46), Melih Bostan (Ulusoy Mert Kabasakal dk. 76), Oltan Karakullukçu (Arda Akgül dk. 88)

Yedekler: Atalay Gökçe, Umut İslamoğlu, Taha Necati Atay, Emre Yenigül, Abdullah Yıldızer

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Bornova 1877 Sportif: Murat Demir, Birkan Öksüz, Oğuz Erk (Murat Arslan dk. 5), Erkan Gövercin (Göksu Türkdoğan dk. 72, Mehmet Taşcı, Berkay Eyolcu (Emrican Koku dk. 46), Egemen Baysal (Yakal Taylan dk. 62), Sabahattin Destici (Mete Şentürk dk. 62), Fırat İnal, Arda Furkan Abbak, Emre Akbulut

Yedekler: Bartu Kaya, Murat Çaydemir, Emre Turan, Yılmaz Can Taşkıran, Kerem Hayta

Teknik Sorumlu: Gürkan Ferhatoğlu

Goller: Oltan Karakullukçu (dk. 46), Tiago (dk. 55), Melih Bostan (dk. 59), Arda Akgül (dk. 90+3) (Gençlerbirliği), Mete Şentürk (dk. 71) (Bornova 1877 Sportif Yatırımlar)

Sarı kartlar: Tiago, Amilton (Gençlerbirliği), Birkan Öksüz, Mehmet Taşcı (Bornova 1877 Sportif Yatırımlar) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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