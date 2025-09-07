Haberler

Gençlerbirliği, Boluspor'u 4-0 Yenerek Moral Buldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında Boluspor'u 4-0 mağlup etti. Müsabaka, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Gençlerbirliği, ikinci devre Sekou Koita (2), Franco Tongya ve Yusuf Hasan Temel'in attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de hazırlık maçını takip etti.

