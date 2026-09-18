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Gençlerbirliği, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

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Gençlerbirliği, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başakşehir karşılaşması öncesinde Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi devam eden Cheikh Niasse ile Kevin Rodrigues'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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