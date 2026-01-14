Haberler

Özcan Bizati: "Yenilmezlik serimizi devam ettirmek istiyoruz"

Özcan Bizati: 'Yenilmezlik serimizi devam ettirmek istiyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Yardımcı Antrenörü Özcan Bizati, Antalyaspor maçının ardından takımın kupadaki başarısını ve ligdeki yenilmezlik hedeflerini açıkladı. Maçın hem oyuncular hem de teknik ekip için değerli olduğunu belirtti.

Gençlerbirliği Yardımcı Antrenörü Özcan Bizati, Antalyaspor maçının ardından, "Kupa da 6 puan yaptık, devamını getirmek istiyoruz. Ligde de bir seriye başladık. İnşallah yenilmezlik serimizi de devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Yardımcı Antrenörü Özcan Bizati, açıklamalarda bulundu. Bizati, maçın hem teknik ekip hem de oyuncular için kritik bir deneyim olduğunu belirterek, "İki takım için de değerli bir maçtı. Biz kamp açısından biraz değerlendirmeyle başlamak istiyoruz. Bizim için uzun bir süreçti. Burada kupanın denk gelmesi kampın 12 gün olmasını sağladı. Psikolojik olarak aşmamız gereken yorgunluğumuz vardı. Bir sınırımız vardı. Onu aşma açısından güzel bir maç oldu bizim için" diye konuştu.

"Oynamayan oyuncularımızı oynattık"

Galibiyetin yanında sahada kazasız ve sakatlıksız bir şekilde mücadele edilmesinin kendilerini sevindirdiğini belirten Bizati, şöyle konuştu:

"Sakatlıksız, kazasız, herhangi bir şeysiz geçtiğimiz için seviniyoruz. Oynamayan oyuncularımızı oynattık. Genç oyuncularımızı özellikle altyapıdan gelen oyuncularımızı biraz görmek istedik. O bizim açımızdan önemliydi."

Kupada elde ettikleri 6 puanın moral verdiğini ifade eden deneyimli antrenör, hem kupada hem ligde ivmeyi sürdürmek istediklerini söyleyerek, "Kupa da 6 puan yaptık, devamını getirmek istiyoruz. Ligde de bir seriye başladık. İnşallah yenilmezlik serimizi de devam ettirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro

Galatasaray'a çılgın gelir! Tam 120 milyon euro kazanabilirler
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu