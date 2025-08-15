Gençlerbirliği, Antalyaspor Maçına Taktik Ağırlıklı Çalıştı

Güncelleme:
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmalarla devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Saha içerisine kurulu parkurlarda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Eroğlu, taktik çalışmasında zaman zaman oyunu durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu. Günün tek antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
