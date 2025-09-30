Haberler

Gençlerbirliği Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gençlerbirliği Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başladı. Antrenman, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 1,5 saat sürdü ve oyuncular çeşitli pas organizasyonları ile çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başlayan oyuncular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu.

Kırmızı-siyahlılar, günün tek antrenmanını yarı sahada oynanan çift kale maç ve MAS (Maksimum aerobik hız) ???????koşusuyla tamamladı.

Başkent ekibi, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail takımı, İtalya'daki bisiklet yarışından çıkarıldı

İsrail'e büyük şok! O spor organizasyonundan çıkarıldılar
Burak Yılmaz kariyerinde bir ilki başardı

''Bu takım küme düşer'' deniyordu! Yaptıklarıyla bir ilki başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.