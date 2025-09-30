Gençlerbirliği Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başladı. Antrenman, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 1,5 saat sürdü ve oyuncular çeşitli pas organizasyonları ile çift kale maç yaptı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
Antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başlayan oyuncular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu.
Kırmızı-siyahlılar, günün tek antrenmanını yarı sahada oynanan çift kale maç ve MAS (Maksimum aerobik hız) ???????koşusuyla tamamladı.
Başkent ekibi, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor