Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ı andı

Gençlerbirliği Kulübü, altyapısında yetişen Ahmet Çalık'ı, vefatının 4. yılında yayımladığı mesajla andı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Daima kalbimizde olacaksın… Kulübümüzün altyapısında yetişen en önemli isimlerden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Milli futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.