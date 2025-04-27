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Gençlerbirliği, Adanaspor'u 5-0 Mağlup Etti

Gençlerbirliği, Adanaspor'u 5-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Adanaspor'u 5-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Amilton (2), Popa ve Gaucho'dan geldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Selim Şenöz, Okan Taşköprü

Adanaspor : Nurullah Aslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay, Yusuf Can Esendemir, Yasin Arda Midiliç (Dk. 71 Metehan Altunbaş), Emir Can Aksu, Elias Durmaz, Candeias, Orkan Çınar, Ivan

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek (Dk. 71 Fıratcan Üzüm), Hanousek, Etebo (Dk. 82 Oğuzhan Berber), Amilton (Dk. 65 Joca), Adem Eren Kabak (Dk. 46 Samed Onur), Nalepa, Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 65 Gaucho)

Goller: Dk. 30 ve 59 Amilton, Dk. 49 Popa, Dk. 88 ve 90+2 Gaucho ( Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 20 Emir Can Aksu, Dk. 28 Elias Durmaz, Dk. 52 Nurullah Aslan ( Adanaspor ), Dk. 57 Nalepa ( Gençlerbirliği )

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Adanaspor'u 5-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor
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