Gençlerbirliği 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Başkent kulübünün açıklamasına göre yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı-siyahlı takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sabah saatlerinde antrenman yaptı.

Koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanda daha sonra dar alanda pas organizasyonları gerçekleştirildi.

Başkent ekibinin oyuncuları, antrenmanı dayanıklılık koşusuyla tamamladı.