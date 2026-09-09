Gençlerbirliği, 18 yaşındaki iki Gambiyalı futbolcuyu altyapı kadrosuna kattı

Gençlerbirliği Kulübü Futbol Akademisi, Gambiyalı Ebrima Jatta ve Abdoulie Jatta'yı renklerine bağladı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre Gambiya'daki Esohna Akademide yetişen 18 yaşındaki Ebrima Jatta ve Abdoulie Jatta, altyapı kadrosuna katıldı.

Ebrima'nın stoper, Abdoulie'nin ise orta saha pozisyonunda oynadığı bilgisi verilen açıklamada, "Her iki oyuncumuza da Gençlerbirliği ailesine hoş geldiniz diyor, kırmızı-siyah formamız altında başarılı bir gelişim ve kariyer diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA