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Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da sona erdi

Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da sona erdi
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Ordu'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları sona erdi.

Ordu'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Altın Ordu Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Ordu'nun yanı sıra Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Muş, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon'dan sporcular katıldı.

Kentte 5 Şubat'ta başlayan müsabakalar kapsamında sporcular, bir üst tura çıkma hedefiyle sahaya çıktı.

Mücadelelerin sonunda Türkiye finallerine yükselme başarısı gösteren takımlar belli oldu.

Genç erkekler kategorisinde Samsun Bafra MTAL birinci, Ordu Ünye Adnan Menderes MTAL ikinci, Giresun Yağlıdere Anadolu Lisesi üçüncü ve Uluslararası Tokat Anadolu İmam hatip Lisesi dördüncü oldu.

Genç kızlar kategorisinde Ordu Ünye Anadolu Lisesi birinciliği, Rize Türk Telekom Kanuni Anadolu Lisesi ikinciliği, Samsun Kızılırmak Anadolu Lisesi üçüncülüğü, Erzincan Tercan Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü elde etti.

Yıldız erkekler kategorisinde Çorum Ebusuud Efendi Ortaokulu birinci, Giresun Nurettin Canikli Ortaokulu ikinci, Amasya Gazi Ortaokulu üçüncü ve Sivas Şehit Üsteğmen Nizam Songur Ortaokulu dördüncü olma başarısı gösterdi.

Yıldız kızlar kategorisinde Amasya Şehit Komiser Zeynep Sağır İmam Hatip Ortaokulu birinci, Tokat Hüseyin Özdilek Ortaokulu ikinci, Erzurum Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu üçüncü ve Trabzon Cumapazarı Ortaokulu dördüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, müsabakaların ardından yaptığı açıklamada, organizasyonun hem rekabetçi ruhu hem de sporun yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Gençlerin sporla iç içe olmasını sağlamak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yüksel, dartın stratejik düşünme, odaklanma ve el göz koordinasyonu gibi becerileri geliştiren önemli bir branş olduğuna işaret etti.

Yüksel, bu turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, "Müsabakalar boyunca centilmence mücadele eden tüm sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Ordu olarak spor organizasyonlarında her geçen gün daha iddialı bir konuma geliyoruz. Ordu olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye finallerinde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Spor
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