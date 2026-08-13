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Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Amasya'da Yapılacak

Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Amasya'da Yapılacak
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GENÇLER ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından 15-16 Ağustos tarihlerinde Amasya’da düzenlenecek.

GENÇLER ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından 15-16 Ağustos tarihlerinde Amasya'da düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun 2026 takviminde yer alan Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası,15-16 Ağustos tarihlerinde Amasya'da gerçekleştirilecek. Amasya Belediyesi 2 No'lu Sentetik Saha Tesisleri'ndeki organizasyonda 300'ün üstünde sporcu yarışacak. Sporcular; büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler ve kadınlar kategorilerinde şampiyonluk mücadelesi verecek. Organizasyona farklı şehirlerden geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak. 16 Ağustos Pazar günü final müsabakalarının ardından kadınlar ile erkeklerde bireysel ve takım kategorilerinde dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlenecek. Amasya Belediyesi 2 No'lu Sentetik Saha Tesisleri'nde düzenlenecek törende Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve protokol üyeleri de yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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