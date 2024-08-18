Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Üçüncü ve Son Gün Müsabakaları Başladı
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın üçüncü ve son gün müsabakaları başladı. Yarışlar, Edirne'deki Meriç Nehri'nde gerçekleştiriliyor ve kupa töreniyle sona erecek.
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası üçüncü ve son gün müsabakaları başladı.
Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın son günü, genç erkekler tek çifte yarışıyla başladı.
Yarışları, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, federasyon yetkilileri ve sporcuların aileleri izliyor.
Gençler erkek ve kadınlar ile küçük kadınlar kategorilerindeki yarışların yapılacağı son gün, kupa töreniyle sona erecek.