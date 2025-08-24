Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş Öne Çıktı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş Öne Çıktı
Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda Fenerbahçe, 19 ve 17 yaş altı kategorilerinde şampiyon olurken, 15 yaş altı erkeklerde Beşiktaş, kadınlarda ise Fenerbahçe birinciliği kazandı. Yarışlar 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 19 ve 17 yaş altı kategorilerinde Fenerbahçe şampiyon olurken, 15 yaş altı erkeklerde Beşiktaş, kadınlarda Fenerbahçe birinciliği kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, 22-24 Ağustos tarihleri arasında, Meriç Nehri'nde gerçekleştirildi. 3 gün süren yarışların son gününde, 30 kulüpten 400'e yakın sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Şampiyonanın son günü birbirinden çekişmeli yarışlara ev sahipliği yaptı.

19 VE 17 YAŞ ALTINDA ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLDU

Yarışlar sonunda Fenerbahçe, 19 ile 17 yaş altı erkek ve kadınlarda birinci olurken, 15 yaş altında erkeklerde Beşiktaş, kadınlarda Fenerbahçe birinciliği kazandı. Şampiyonada dereceye giren kulüp ve sporcuları ödül ve kupaları, Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk tarafından verildi.

