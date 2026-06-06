Genç kürekçilerin 'Meriç'te final' heyecanı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Gençler Meriç Yarışları, final etabıyla devam etti.

100. Yıl Kürek Parkuru'nda sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayan sporcular, yarışlar için suya indi.

Genç erkekler başta olmak üzere farklı kategorilerde mücadele eden kürekçiler, final etabında dereceye girebilmek için yarıştı.

Organizasyon yarın sona erecek.