Genç kürekçilerin "Meriç'te final" heyecanı
Türkiye Kürek Federasyonu'nun Edirne'de düzenlediği Gençler Meriç Yarışları, final etabıyla devam ediyor. 100. Yıl Kürek Parkuru'nda farklı kategorilerde mücadele eden sporcular dereceye girmek için yarıştı. Organizasyon yarın sona erecek.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Gençler Meriç Yarışları, final etabıyla devam etti.
100. Yıl Kürek Parkuru'nda sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayan sporcular, yarışlar için suya indi.
Genç erkekler başta olmak üzere farklı kategorilerde mücadele eden kürekçiler, final etabında dereceye girebilmek için yarıştı.
Organizasyon yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun