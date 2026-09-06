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Motokrosta İspanyol Farres Zirvede

Motokrosta İspanyol Farres Zirvede
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençler Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MX2) İspanyol Guillem Farres birinci oldu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençler Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MX2) İspanyol Guillem Farres birinci oldu.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. ayağı MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.

Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabının 1. ve 2. yarışları gerçekleştirildi.

İspanyol sporcu Guillem Farres yarışı ilk sırada tamamlarken, Alman Simon Langenfelder ikinci, Belçikalı Liam Everts de üçüncü sırada yer aldı.

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA
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