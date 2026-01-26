Haberler

Ağabeyine özenip başladığı yüzmede 138 madalya kazandı

Ağabeyine özenip başladığı yüzmede 138 madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emre Onuş, 5 yaşında başladığı yüzme sporunda 14 Türkiye şampiyonluğu kazandı ve farklı kategorilerde 138 madalya elde etti. Genç sporcu, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Şampiyona'da 8 altın madalya ve 6 Türkiye rekoru kırarak dikkatleri üzerine çekti. Hedefi Avrupa Şampiyonası'na katılmak.

Genç sporcu Emre Onuş ağabeyine özenerek 5 yaşında başladığı yüzmede 14 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 138 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı.

Emre, ağabeyinin yanında havuza gidip gelirken yüzmeye ilgi duydu ve bu spora yöneldi.

Antrenörlerin desteğiyle kendini geliştiren ve yarışlara katılan genç sporcu, bugüne kadar 14 Türkiye şampiyonluğu ile farklı kategorilerde 138 madalya kazandı.

Emre, geçen yıl Gençler Avrupa ve Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek her iki organizasyonda da dokuzuncu oldu.

Galatasaray Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Emre, geçen ay Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 8 altın madalya kazanarak 6 Türkiye rekoru kırdı.

Genç sporcu, yeni madalyalar ve dereceler için çalışmalarını sürdürüyor.

"Hedefim Avrupa Şampiyonası"

Emre, AA muhabirine, sezonu 8 altın madalya ve 6 Türkiye rekoruyla tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Her şampiyonanın kendisi için önemli olduğunu belirten Emre, "Antalya'da milli takım seçmelerinin ardından kulüpler şampiyonası yapıldı. Milli takım seçmelerinde ilk günden Türkiye rekoru kırmam beni çok motive etti. Beş gün süren şampiyonada güzel mücadele ettik. Yeni rekorlar ve şampiyonluklar kazandık." diye konuştu.

Her zaman kürsüde yer almak için yüksek tempoda çalıştığını dile getiren Emre, başarısını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu vurgulayarak "Şampiyonanın ardından toplam 138 madalyam oldu. Çalışmalarım daha sıkı ve planlı ilerliyor. Şimdi hedefim Avrupa Şampiyonası'na katılmak." dedi.

"Başarılarına yenilerini eklemesini bekliyoruz."

Sporcunun antrenörü Sinan Saygı da Emre'nin Türkiye Şampiyonası'ndan çok iyi derecelerle döndüğünü belirtti.

Saygı, "Geçen yıl Avrupa ve dünya gençler şampiyonalarında dokuzuncu oldu. Geçen ay Türkiye Şampiyonası'nda 8 altın madalya kazanarak 6 Türkiye rekoru kırdı. Katıldığı organizasyonlarda kürsüde yer almayı başarıyor. Bu yıl da başarılarına yenilerini eklemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan dikkat çeken öngörü: Türkiye'ye yalvaracaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı