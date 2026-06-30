Haberler

Eskişehir'i gökyüzünden geçti, rotasını Kütahya'ya çevirdi

Eskişehir'i gökyüzünden geçti, rotasını Kütahya'ya çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçen yıl Sakarya'dan Eskişehir'e 112 km uçan 21 yaşındaki milli sporcu Nuri Gül, bu kez yaklaşık 150 km'lik uçuşla Kütahya'ya ulaşmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl Sakarya'dan havalanarak 112 kilometrelik uçuşla Eskişehir'e ulaşan 21 yaşındaki yamaç paraşütü sporcusu, yeni rotasını belirledi. Genç sporcu, bu kez hedefinin yaklaşık 150 kilometrelik uçuşla Kütahya'ya ulaşmak olduğunu söyledi.

2025 yılının haziran ayında gerçekleştirdiği uçuşta Sakarya'dan havalanarak Türk Hava Kurumu'nun eğitim merkezi bulunan Eskişehir'in İnönü ilçesine iniş yapan ve 112 kilometrelik mesafeyle dikkat çeken 21 yaşındaki Nuri Gül, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Uzun mesafe uçuşlarının ciddi hazırlık, doğru meteorolojik şartlar ve tecrübe gerektirdiğini belirten Gül, geçtiğimiz yıl elde ettiği başarının kendisine önemli bir özgüven kazandırdığını ifade etti. Yeni hedefinin Kütahya olduğunu söyleyen doğa sporuna başladığı zamanı ve ailesinin destekleriyle Milli sporcu olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin birçok bölgesinde uçuş yaptım"

21 yaşındaki paraşüt sporcusu Nuri Gül, "Sakarya'da yapılabilecek en iyi doğa sporlarından bir tanesi yamaç paraşütü. Türkiye'deki diğer yerlere göre en büyük avantajı şehre çok yakın olması ve ulaşımı da çok kolay. Ailem 2015 yılında Sakarya'ya taşınmadan bu sporu yapmıştı ve buraya taşınınca babam bana burada da bu sporu yapıp yapamayacağımızı sordu. Sakarya'da da başladık bu serüvene ve devam ediyoruz. 2022-2023 yılından beri mesafe uçuşlarını yapıyorum ve Kahramanmaraş'ta öğrendi. Daha sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde uçuş yaptım. Buradan ilk yaptığım uçuş Kartepe istikameti oldu ve orada iniş yaptım. Eskişehir uçuşunun en önemli noktası Geyve boğazının kat edilmesi orada ciddi bir vadi var ve motorsuz bir hava aracı olduğumuz için yüksek geçmemiz gerekiyordu. Fikir hep aklımdaydı sadece doğru havayı bekliyordum. Tek başına uçmak kolay değil şartlar oluşunca uçtum ama bu uçuşun ucu açık biraz daha gidilebilir hatta önümdeki hedef Kütahya'ya uçmak. Eskişehir uçuşum 3 saat sürdü, bizde en önemli etken aslında rüzgar, havanın ısınması da çok önemli o gün rüzgar fazlaydı. Ortalama hızımda fazlaydı ve 3 saate uçtum. Babam şehirde değildi Sakarya'ya geleceklerdi ve benim uçtuğumu öğrenince Eskişehir'e kadar aşağıdan takip etti. Eskişehir'de de Türk Hava Kurumu'nun tesisleri var, oraya iniş yaptım" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu

Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Türk futbolunda kriz! Kulüpler istemedi, TFF "Değişmeyecek" dedi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler