Haberler

Genç sporcular haftanın 6 günü karate yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genç sporcular haftanın 6 günü karate yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de genç sporcular haftanın 6 gününde de karate antrenmanlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Eskişehir'de genç sporcular haftanın 6 gününde de karate antrenmanlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Antrenmanlar, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu ve Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda yapılıyor. Sporcular, sadece 1 gün hariç tüm hafta karate antrenmanlarına disiplin, azim ve kararlılıkla devam ediyor. Teknik çalışmaların yanı sıra kondisyon, koordinasyon ve dayanıklılıklarını geliştiren sporcular, antrenörlerin eşliğinde kendilerini her geçen gün daha da ileriye taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi

Bu adamı kim durduracak? Yine şiir gibi bir gol attı

Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor

Rüzgar tersine döndü! Peş peşe ikinci indirim geliyor
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama

Trump'tan Türkiye açıklaması! Yaptırımlarla ilgili çok net konuştu
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım'da kabus bitmiyor
Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Hatay'da filmleri aratmayan soygun girişimi! Terzinin duvarını delen hırsızlar kuyumcunun kasasını kesemedi

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?