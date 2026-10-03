Genç sporcular haftanın 6 günü karate yapıyor

Eskişehir'de genç sporcular haftanın 6 gününde de karate antrenmanlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Antrenmanlar, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu ve Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda yapılıyor. Sporcular, sadece 1 gün hariç tüm hafta karate antrenmanlarına disiplin, azim ve kararlılıkla devam ediyor. Teknik çalışmaların yanı sıra kondisyon, koordinasyon ve dayanıklılıklarını geliştiren sporcular, antrenörlerin eşliğinde kendilerini her geçen gün daha da ileriye taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı