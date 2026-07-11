Haberler

Milli pentatloncular, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcular Tulya Kesebir ve Mehmet Doruk Özkan, İspanya'daki 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda karışık bayrak kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Milli sporcular Tulya Kesebir ile Mehmet Doruk Özkan, İspanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pontevedra'daki organizasyonda Tulya Kesebir ile Mehmet Doruk Özkan, karışık bayrak kategorisinde yarıştı

Tulya Kesebir ile Mehmet Doruk Özkan, karışık bayrak yarışını Avrupa ikincisi olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım

Ankara'da taşlar yerinden oynayacak! İkisi de aynı fikirde birleşti
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi

16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Vietnam'da sürat teknesi alabora oldu: 15 turist öldü

Sürat teknesi 15 turiste mezar oldu
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?