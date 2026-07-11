Milli pentatloncular, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Milli sporcular Tulya Kesebir ve Mehmet Doruk Özkan, İspanya'daki 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda karışık bayrak kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Milli sporcular Tulya Kesebir ile Mehmet Doruk Özkan, İspanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pontevedra'daki organizasyonda Tulya Kesebir ile Mehmet Doruk Özkan, karışık bayrak kategorisinde yarıştı
Tulya Kesebir ile Mehmet Doruk Özkan, karışık bayrak yarışını Avrupa ikincisi olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan