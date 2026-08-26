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Türkiye, Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda 4 Kategoride Yarı Finalde

Türkiye, Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda 4 Kategoride Yarı Finalde
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Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'nin genç milli takımı, Erzincanlı sporcuların da aralarında bulunduğu 4 kategoride yarı finale yükseldi. Karışık çiftlerde Gökay Göl-Nisa Nur Çimen ve Mert Seven-Aysu Arslan, çift kadınlarda Zeynep Berre Ocakoğlu-Elifnur Demir ile Irmak Rana Yemişen-Yağmur Tuana Yemişen yarı final biletini aldı. Türkiye Badminton Federasyonu, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek final yolunda başarılar diledi.

Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda, aralarında Erzincanlı milli sporcuların da bulunduğu Türkiye'nin genç milli takımı 4 kategoride yarı finale yükseldi.

Şampiyonada ay-yıldızlı formayla mücadele eden milli sporculardan Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen ile Mert Seven ve Aysu Arslan karışık çiftlerde yarı finale yükseldi.

Çift kadınlarda ise Zeynep Berre Ocakoğlu ve Elifnur Demir ile Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen yarı finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, yarı finale yükselen sporcular ve teknik ekibin tebrik edildiği belirtilerek, milli sporculara final yolunda başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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