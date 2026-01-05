Haberler

Genç kızlar futsalda şampiyon Düzce Spor Lisesi oldu

Okul sporları kapsamında düzenlenen genç kızlar futsal müsabakaları sona erdi. Düzce Spor Lisesi birinci olurken, Esin Olcay Anadolu Lisesi ikinci, Farabi Anadolu Lisesi üçüncü ve Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Lisesi (A) dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Okul sporları genç kızlar futsal müsabakaları sona erdi. Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda şampiyon Düzce Spor Lisesi oldu.

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen genç kızlar futsal müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda sporcular, centilmence mücadeleleriyle takdir topladı.

Turnuvada; Düzce Spor Lisesi birinci, Esin Olcay Anadolu Lisesi ikinci, Farabi Anadolu Lisesi üçüncü ve Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Lisesi (A) dördüncü olarak önemli bir başarı elde etti.

Dereceye giren takımlara ödülleri, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
