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Genç kızının acı haberini öğrenen Bülent Uygun'un dudaklarından iki cümle döküldü

Genç kızının acı haberini öğrenen Bülent Uygun'un dudaklarından iki cümle döküldü
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Ünlü teknik direktör Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü.Kızının vefatını öğrenen Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, 28 yaşında yaşamını yitirdi.

"MELEĞİM ALMİNA, CANIM KIZIM"

Genç kızın vefatı sevenlerini yasa boğarken acılı baba Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz" dedi.

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, 28 yaşında hayatını kaybetti. Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen tecrübeli teknik adam, Sakarya'ya doğru yola çıktı.

Deneyimli teknik direktör, AA muhabirine "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz." açıklamasını yaptı. Merhumenin cenazesi yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Almina Tude uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTrend Haber:

Başı sağolsun

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Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

Ya Rab! Sen bu acıyı hiç bir anne-babaya yaşatma. Allah rahmetini esirgemesin.Kalbim acıdı gerçekten..

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