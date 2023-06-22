Genç futbolcu, ölen annesine morgda yapılanları duyunca intihar etti

Psikolojik sorunlar yaşayan 20 yaşındaki futbolcu Jay Carr'ın cansız bedeni evinin yakınlarındaki ormanlık bir alanda bulunmuştu. Konuya ilişkin yapılan son soruşturmada, Carr'ın annesinin ölümünden sonra "Morg Canavarı" olarak bilinen David Fuller tarafından morgda taciz edildiğini öğrendiği belirtildi. Avukatları, Carr'ın bu haber üzerine psikolojik durumunun ağırlaştığını ve intihar ettiğini söyledi.

İntihar eden İngiliz genç futbolcu Jay Carr'ın, hayatını kaybeden 101 kadını morgda taciz ettiği için cezaya çarptırılan David Fuller'in annesini de taciz ettiğini öğrendikten sonra canına kıydığı ifade edildi.

"DERİNDEN ETKİLENDİ"

Konuya ilişkin açılan soruşturma için Jay Carr'ın avukatları yaptığı açıklamada, annesinin ölümü ve bu ölümün koşullarından derinden etkilendiğini, bu bilgilerin onun zihinsel sağlığını daha da bozduğunu ve sonunda intiharına yol açtığını belirtti.

"BABASININ HABERİ VARDI"

Soruşturmaya ilişkin bir başka açıklama ise polis memuru Jon Wheeler'den geldi. Wheeler, taciz olayının Carr'a anlatılmasında babası ile hemfikir olduklarını ifade etti.

David Fuller