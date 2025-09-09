Genç Erkek Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da Hazırlanıyor

Genç Erkek Boks Milli Takımı, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

Çekya'da 30 Eylül'de başlayacak şampiyona öncesinde Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takımda 18 sporcu yer alıyor.

Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci etap kampını tamamladıklarını, kısa bir aranın ardından üçüncü etap kampına başlayacaklarını söyledi.

Antrenmanların verimli geçtiğini anlatan Tiryaki, "Takımımızın durumu iyi. Biz her zaman iddialıyız. İnşallah yeni federasyon, yeni jenerasyonla birlikte Türk boksunun ivme kazanacağına inanıyoruz. Türk boksunda ses getirecek gençler var. Tecrübeli olmamalarına rağmen bu eşiği aşıp ülkemiz için çok başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Çalışmaların şampiyonaya kadar ikili kamplarla devam edeceğini ifade eden Tiryaki, kampın 30 Eylül'de tamamlanacağını kaydetti.