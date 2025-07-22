Genç Erkek Basketbol Milli Takımı'ndan İkinci Zafer

Genç Erkek Basketbol Milli Takımı'ndan İkinci Zafer
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Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde ikinci maçına çıkan Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, Letonya'yı 98-45 mağlup ederek A Grubu'ndaki ikinci galibiyetini aldı. Milliler, grup aşamasının son maçında Fransa ile karşılaşacak.

Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) A Grubu ikinci maçında Letonya'yı 98-45 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Ay-Yıldızlılar, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali A Grubu'nda oynadığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. İlk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'yı mağlup eden Milliler, grubun ikinci maçında karşılaştığı Letonya'yı 98-45 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, gruptaki son maçında yarın saat 17.00'de Fransa ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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