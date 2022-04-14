Genç Edrolular'dan Tayfun Canlı'ya teşekkür

Balıkesir Süper Amatör Ligde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen 1966 Edremitspor'un taraftar grubu Genç Edrolular, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'yı ziyaret ederek verdiği destek için teşekkür etti.

1966 Edremitspor, Balıkesir Süper Amatör Lig'de il birincisi olarak 12 yıl aranın ardından şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lige yükselme başarısı gösterdi. Edremitspor'un taraftar grubu Genç Edrolular, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Genç Edrolular Taraftar Derneği Başkanı Taner Öktem, 12 yıl aradan sonra tarihi bir şampiyonluk elde ettiklerini belirterek, "Edremit Belediyemiz başta olmak üzere, kulüp yönetimimiz, teknik heyetimiz, sporcularımız ve taraftarlarımızla kent olarak kenetlenerek 12 yıl aradan sonra tarihi bir şampiyonluk elde ettik. Bizlerin her zaman yanında olan başta Belediye Başkanımı Selman Hasan Arslan olmak üzere Tayfun Canlı müdürümüze ve şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını da ifade eden Dernek Başkanı Öktem, "Şampiyonluk sevinci yaşarken bir yanımız eksik ve içimiz buruk. Teknik Direktörümü Çağdaş Alkan'ı talihsiz bir trafik kazasında kaybetmenin derin bir üzüntüsü içerisindeyiz. Bu şampiyonluğu da merhum hocamız Çağdaş Alkan'a armağan ediyoruz. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'da ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür ederek, "Şehrimizin takımı Edremitspor'umuzun şampiyonluğu kentimize hayırlı olsun. Genç Edrolular Taraftar Derneği Başkanımız Taner Öktem ve cefakar Edremitspor'lu arkadaşlarımızla geçtiğimiz hafta sonu yaşanan tarihi şampiyonluğu ve merhum Çağdaş Alkan'la olan anılarımızı yad ettik. Çağdaş Alkan hocamızın bir kez daha mekanı cennet olsun" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor