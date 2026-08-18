Mehmet Okur'un Oğlu Barcelona'da
Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Mehmet Okur, İspanyol ekibi Barcelona'nın altyapısına transfer oldu. Babası transferi sosyal medyadan duyurdu. Yiğit, U16 Avrupa Şampiyonası'nda 9,4 sayı ortalamasıyla oynamıştı.
Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Mehmet Okur, İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer oldu.
2010 doğumlu Yiğit Okur'un transferini babası Mehmet Okur, sosyal medya hesabından duyurdu.
Forvet pozisyonunda oynayan Yiğit Mehmet, 7-15 Ağustos tarihlerinde Romanya'da düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda, 9,4 sayı, 4,7 ribaunt ortalamasıyla mücadele etmişti.
Genç basketbolcu, kariyerini Barcelona altyapısında sürdürecek.
Kaynak: AA